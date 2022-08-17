Более 30 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в РФ впервые с 20 марта

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России выявили 33 106 новых случаев заражения коронавирусом впервые с 20 марта. Всего с начала пандемии выявлено 18 964 246 случаев заражения, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализированных составило 3 167 человек. 63 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 22 680 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 18 194 750 человек.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.

О возвращении масочного режима из-за увеличения случаев коронавируса объявили в Бурятии. Также власти региона усилят требования по соблюдению правил гигиены.

