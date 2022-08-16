В Роспотребнадзоре рассказали, для кого опасно заражение субвариантами "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заражение субвариантами штамма коронавируса "Омикрон" BA.4 и BA.5 может быть опасным для тех, кто не делал прививку от COVID-19, ранее не болел и входит в группу риска. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
"Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма "Омикрон" отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в группу риска входят люди старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания.
Ранее сообщалось, что россиянам рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей в субъектах с недельной заболеваемостью коронавирусом более 50 человек на 100 тысяч населения.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также дала территориальным органам ведомства поручение активизировать разъяснительную работу с населением, особое внимание уделив людям от 65 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.
До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал жителям России соблюдать масочный режим и пройти ревакцинацию на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Накануне о возвращении масочного режима из-за увеличения случаев коронавируса объявили в Бурятии. Кроме того, власти региона также усилят требования по соблюдению правил гигиены.
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