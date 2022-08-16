Вирусолог заявил об эффективности масок в профилактике распространения COVID-19

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что маски являются эффективной мерой профилактики распространения коронавируса.

"Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей – эффект резко падает", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Если человек носит маску и соблюдает ряд других мер профилактики, в том числе моет руки и дистанцируется, то риск тяжелого течения заболевания снижается, продолжил Альтштейн. Он пояснил, что если маска и пропустит вирус, то его количество будет меньше, чем в случае, если бы человек был без маски.

Накануне в Бурятии объявили о возвращении масочного режима из-за увеличения случаев коронавируса. По словам заместителя главы управления Роспотребнадзора по региону Елены Кузьминой, такое решение приняли на заседании Оперштаба по борьбе с COVID-19, поскольку за минувшую неделю в регионе заболели еще 1 210 граждан.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов предположил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России должна пойти на спад в ближайшие две недели. При этом он отметил, что пока трудно определить, преодолела ли страна пик текущей волны COVID-19, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти.

