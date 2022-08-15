Глава Татарстана предложил возобновить масочный режим в рабочих коллективах

Возвращение масок становится все реальнее. Такое предложение уже озвучил глава Татарстана Рустам Минниханов. А в Ульяновске даже называют сроки введения масочного режима.

Какие еще регионы планируют вводить такую меру. И готовы ли к этому сами люди? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.