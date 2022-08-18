Эксперт ВОЗ не рекомендовал проходить вакцинацию от COVID-19 более трех раз

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Вакцинироваться в четвертый раз необходимо только входящим в группы риска людям, но не всему населению, заявил председатель стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Алехандро Кравиото.

"Мы не рекомендуем вводить второй бустер от COVID-19 всему населению, а только людям с риском сопутствующих заболеваний", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее в ВОЗ сообщили, что около 15 тысяч человек скончались в мире за неделю от коронавируса. Количество смертей от заболевания за последние 4 недели выросло на 35%.

Большинство случаев заболевания, фиксируемых в мире, – заражения "Омикроном". При этом 90% случаев приходится на вариант "Омикрона" BA.5, что следует из данных последнего месяца.

