Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости СOVID-19 в России на конец августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Пик заболеваемости СOVID-19 в России придется на конец августа, предупредил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Я думаю, что будет повышаться, повышение будет примерно до конца августа. Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах", – передает РИА Новости его слова.
Однако эксперт отметил, что подъем заболеваемости не принесет особой нагрузки на систему здравоохранения, ведь пациенты с "Омикрон"-штаммом болеют преимущественно в легкой форме, которая не требует госпитализации.
Альтштейн также напомнил россиянам о необходимости вакцинации против коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ из числа уязвимых групп надевать маски при проезде в общественном транспорте. В ведомстве напомнили, что заболевание новыми подвариантами "Омикрон"-штамма протекает в легкой форме, но по-прежнему способно провоцировать осложнения у наиболее незащищенных граждан.
В свою очередь, вирусолог Павел Волчков назвал симптомы новых подвидов "Омикрона". По его словам, они могут вызвать сильный насморк, а также длительную боль в горле, сопровождающуюся отеком и покраснением.
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