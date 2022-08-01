Онищенко прокомментировал вопрос о введении масочного режима в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что масочный режим необходимо будет ввести в метро Москвы при росте количества заболевших коронавирусом.
"Все равно придется вводить, если мы удержим этот уровень заболеваемости, а он будет нарастать", – сказал Онищенко на брифинге на тему "Новые рекорды COVID-19", слова которого привели в РИА Новости.
Соблюдать масочный режим сейчас, сообщил врач, необходимо людям, попавшим в группу риска.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал категории людей, которые чаще умирают от последствий коронавирусной инфекции. По его словам, в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями, а также среднего возраста и пенсионеры.
Кроме того, врач-терапевт Андрей Звонков предупредил о последствиях у переболевших коронавирусом, которые могут проявиться через год. Характер осложнений, которые могут проявиться, продолжил врач, зависит от нескольких факторов. Например, насколько тяжело и долго шло распространение инфекции.
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