Онищенко прокомментировал вопрос о введении масочного режима в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что масочный режим необходимо будет ввести в метро Москвы при росте количества заболевших коронавирусом.

"Все равно придется вводить, если мы удержим этот уровень заболеваемости, а он будет нарастать", – сказал Онищенко на брифинге на тему "Новые рекорды COVID-19", слова которого привели в РИА Новости.

Соблюдать масочный режим сейчас, сообщил врач, необходимо людям, попавшим в группу риска.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал категории людей, которые чаще умирают от последствий коронавирусной инфекции. По его словам, в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями, а также среднего возраста и пенсионеры.

Кроме того, врач-терапевт Андрей Звонков предупредил о последствиях у переболевших коронавирусом, которые могут проявиться через год. Характер осложнений, которые могут проявиться, продолжил врач, зависит от нескольких факторов. Например, насколько тяжело и долго шло распространение инфекции.