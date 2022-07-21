Вирусолог рассказал, кто чаще умирает от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал категории людей, которые чаще умирают от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Большая часть людей, которые погибают от коронавирусной инфекции, – это пациенты с хроническими заболеваниями, люди среднего возраста и пенсионеры", – рассказал вирусолог.

Альтштейн напомнил, что для защиты от COVID-19 нужно соблюдать дистанцию, часто мыть руки и избегать мест большого скопления людей.

Уточняется, что в России новая волна коронавируса может произойти в конце июля. Вирусолог подчеркнул, что предстоящий рост заболеваемости не является чем-то неожиданным. Альтштейн выразил мнение, что ситуация может развернуться по тому же сценарию, что и полгода назад.

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что ограничений в виде карантина в связи с обнаружением нового штамма коронавируса "Кентавр" в Москве ждать не следует. Эксперт отметил, что данный вариант является более заразным, но менее опасным для человека.

До этого подвид штамма "Омикрон" – "Кентавр" – выявили у 5 россиян. Уточняется, что забор материала с таким видом коронавируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.