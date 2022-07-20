Иммунолог назвал группы риска по заражению "Кентавром"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 перечислил категории людей, которые наиболее подвержены заражению новым подвариантом "Омикрон"-штамма "Кентавр".

Ранее в России выявили первые случаи заражения "Кентавром" (BA.2.75). Забор материала с таким видом вируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

Крючков предположил, что новый подвариант может бить по той же группе людей, что и предыдущие версии COVID-19.



Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Это все те же самые люди, никаких изменений с "Кентавром" в этом плане нет. То есть с тяжелыми заболеваниями, пожилые, беременные в том числе.

Специалист отмечает, что люди, которые переболели предыдущими вариантами "Омикрона", в течение 5–6 месяцев все равно могут заразиться, но непосредственно в группу риска не входят. Дело в том, что иммунитет, который выработался у них после предыдущего заражения, сможет защитить их от тяжелого течения болезни.

"BA.5, например, неплохо обходит ранее сформированный иммунитет, и то же самое с "Кентавром". Но при этом иммунитет в целом хорошо работает в отношении развития заболевания, в особенности против тяжелого течения, госпитализаций и смертей", – подчеркивает иммунолог.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что симптомы заражения новым подвариантом "Кентавр" схожи с другими подвидами "Омикрон"-штамма. Специалист отметил, что течение чем-то похоже на ОРВИ, однако у заболевших может наблюдаться сильно выраженная слабость и мощная потливость, характерная и для других штаммов коронавируса.