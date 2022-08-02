Гражданам РФ из уязвимых групп посоветовали носить маски в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ из числа уязвимых групп надевать маски при проезде в общественном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что заболевание новыми подвариантами "Омикрон"-штамма коронавируса протекает в легкой форме, но по-прежнему способно провоцировать осложнения у наиболее незащищенных граждан.

"Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук", – указано в сообщении ведомства.

Глава Роспотребнадзора ранее провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства по субъектам Российской Федерации. Местные службы обязали принимать меры реагирования в связи с распространением заболеваемости коронавирусом.

В России за последние сутки госпитализировали 1 962 человека с COVID-19. Подтверждены 9 560 новых случаев заражения коронавирусом.