В России за сутки госпитализировали 1 962 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки госпитализировали 1 962 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 134,7% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 76 регионах, снижение – в семи. Ситуация осталась без изменения в двух субъектах страны.

Всего выявлено 9 560 новых случаев коронавируса. Большинство из них пришлось на Москву – 2 765 случаев, Санкт-Петербург – 1 635, Московскую область – 310.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 48 человек. Между тем после прохождения лечения выздоровели 8 573 пациента.

С начала пандемии в стране выявили 18 622 103 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 990 048 человек.



Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года.

Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

В свою очередь, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России.