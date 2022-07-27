Вакцина "Конвасэл" эффективна против нового штамма "Кентавр" – эксперт ФМБА

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вакцина против коронавируса "Конвасэл" эффективна в том числе против подварианта "Омикрона" BA.2.75, или "Кентавр". Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата советников Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России Сергей Аракелов.
Он пояснил, что клинические исследования показали, что вакцинация препаратом "Конвасэл" обеспечивает быструю элиминацию зараженных клеток на самых ранних этапах инфекционного процесса, эффективно предотвращая распространение вируса в чувствительных тканях и не позволяя развиться острому заболеванию при заражении любым штаммом.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.
В свою очередь, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она не опасна. Специалист также считает, что появление в стране нового подвида "Омикрон"-штамма ВА.2.75 "Кентавр" является признаком окончания пандемии COVID-19.
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