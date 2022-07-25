В России отмечается рост числа заболевших с приходом новых вариантов "Омикрона" – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России отмечается рост числа заболевших с приходом новых вариантов штамма "Омикрон", заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"С приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса "Омикрон", безусловно, вы видите, что ситуация характеризуется увеличением общего количества заболевших, совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда и то, что эти заболевания протекают не очень тяжело", – передает ТАСС ее слова.
Российские тесты умеют выявлять все новые геноварианты коронавируса, добавила Попова.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она неопасна. Специалист также считает, что появление в стране подвида "Кентавр" является признаком окончания пандемии.
Иммунолог добавил, что, по его мнению, не нужно возобновлять ограничения. В частности, вновь вводить масочный и перчаточный режимы. При этом людям, у которых имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию, и лицам старше 80–90 лет.
До этого бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.
ВОЗ объявила о новой волне коронавируса в Европе
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