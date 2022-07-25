Вакцина "Спутник" будет эффективно защищать от подвида "Кентавр" – эксперт

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Вакцина против COVID-19 "Спутник" будет эффективно защищать от подвида "Омикрон"-штамма "Кентавр". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Шестопалова.

"Спутник" направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса. Нет необходимости менять вакцину", – объяснил он.

По словам специалиста, выявление вариантов и подвариантов коронавируса имеет исключительно научную задачу.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса может закончиться из-за подвида "Кентавр". По его словам, новый распространяющийся вариант COVID-19 можно назвать живой вакциной, поскольку "Кентавр" более заразный и быстро проиммунизирует население.

В свою очередь, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн объяснил, что переход коронавирусной инфекции в форму сезонного заболевания может занять от года до трех лет. Он добавил, что штаммы вируса не могут вытеснять друг друга, они лишь теряют силу после длительного размножения.