Иммунолог допустил, что пандемия коронавируса закончится из-за "Кентавра"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пандемия коронавируса может закончиться из-за подвида "Омикрон"-штамма "Кентавр", считает врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По его словам, новый распространяющийся вариант COVID-19 можно назвать живой вакциной, поскольку "Кентавр" более заразный и быстро проиммунизирует население.
"И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть", – приводит его слова РИА Новости.
По мнению Жемчугова, сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она не опасна. Иммунолог добавил, что не видит необходимости в возобновлении ограничений в виде масочного режима. При этом людям, у которые имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80–90 лет.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что переход коронавирусной инфекции в форму сезонного заболевания может занять от года до трех лет. Он добавил, что штаммы вируса не могут вытеснять друг друга, они лишь теряют силу после длительного размножения.
В столице обнаружили подвид "Кентавр" "Омикрон"-штамма коронавируса
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