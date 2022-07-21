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Москва 24

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Общество

13:03

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Иммунолог рассказал, можно ли самостоятельно выявить у себя "Кентавра"

Анализ нужен? Можно ли самостоятельно диагностировать у себя "Кентавра"
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/ia__64

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 отметил, что определить заражение "Кентавром" можно только при специальном исследовании.

Эксперт пояснил, что симптоматика нового подварианта "Омикрон"-штамма схожа с другими подвидами, поэтому для диагностики нужно делать анализ.

По клиническим данным, никакие варианты коронавируса отличить нельзя. В этом помогают лабораторные, специальные исследования, в частности секвенирования, а обычный ПЦР – тоже нет.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

У заразившихся "Кентавром" при легком течении наблюдаются ОРВИ-подобные симптомы, отмечает эксперт.

"Это высокая температура, общее недомогание, сильные боли в мышцах. Может быть насморк, кашель, боль в животе гриппоподобная на фоне повышения температуры", – пояснил Крючков.

Ранее ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев рассказал, что Россию ожидают два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года.

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