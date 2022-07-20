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Москва 24

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Общество

11:22

Россиянам из уязвимых категорий рекомендовали носить маски в общественных местах

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам из уязвимых категорий следует носить маски в местах массового скопления людей в связи с появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

"Хотя новые варианты COVID-19 переносятся не так тяжело, коронавирусная инфекция все еще остается опасным заболеванием. Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами", – отметили в ведомстве.

Помимо ношения средств индивидуальной защиты, остается рекомендация и по прохождению ревакцинации каждые 6 месяцев.

В Роспотребнадзоре сообщили, что особенности нового подварианта "Омикрон"-штамма "Кентавра" еще предстоит выяснить.

"Насколько сильно он отличается от других подвидов "Омикрона", будет понятно в ближайшие недели", – отметили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве подвида штамма "Омикрон" "Кентавр". В базу VGARus загрузили пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту. Уточнялось, что зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

Позднее вирусолог Сергей Нетесов назвал причину позднего появления "Кентавра" в России. Он объяснил, что это произошло из-за ограниченного международного авиасообщения. По словам эксперта, он слабее по симптомам и летальности, чем предыдущие варианты, хотя распространяется быстрее.

Нетесов предупредил, что тем, у кого наблюдается повышенный риск заражения, необходимо ревакцинироваться.

В столице обнаружили подвид "Кентавр" "Омикрон"-штамма коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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