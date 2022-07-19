Эксперт назвал причину позднего появления "Кентавра" в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
"Кентавр" – новый подвид штамма "Омикрон" – появился в России позднее, чем в Европе, из-за ограниченного международного авиасообщения. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов. По его словам, заражение подвидом зафиксировали в Европе еще 2 недели назад.
Эксперт уточнил, что опасность "Кентавра" заключается в высокой вероятности заражения.
"Этот вариант ходит по разным странам недели 2–3, и надо сказать, что он слабее по симптомам и летальности, чем предыдущие варианты, хотя распространяется он быстрее", – сообщил вирусолог в разговоре с Общественной службой новостей.
Нетесов предупредил россиян, что тем, у кого наблюдается повышенный риск заражения, необходимо ревакцинироваться.
Ранее в Москве выявили подвид штамма "Омикрон" "Кентавр". В базу VGARus загрузили пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.
В Москве выявили 5 случаев заражения подвидом коронавируса "Кентавр"
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