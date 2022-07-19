Эксперт назвал причину позднего появления "Кентавра" в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

"Кентавр" – новый подвид штамма "Омикрон" – появился в России позднее, чем в Европе, из-за ограниченного международного авиасообщения. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов. По его словам, заражение подвидом зафиксировали в Европе еще 2 недели назад.

Эксперт уточнил, что опасность "Кентавра" заключается в высокой вероятности заражения.

"Этот вариант ходит по разным странам недели 2–3, и надо сказать, что он слабее по симптомам и летальности, чем предыдущие варианты, хотя распространяется он быстрее", – сообщил вирусолог в разговоре с Общественной службой новостей.

Нетесов предупредил россиян, что тем, у кого наблюдается повышенный риск заражения, необходимо ревакцинироваться.

Ранее в Москве выявили подвид штамма "Омикрон" "Кентавр". В базу VGARus загрузили пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

