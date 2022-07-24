Переход COVID-19 в форму сезонного заболевания может занять до трех лет – эксперт

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Переход коронавирусной инфекции в форму сезонного заболевания может занять от года до трех лет, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

"[COVID-19] станет сезонным заболеванием и летальность у него будет очень низкая, но это потребует времени. Окончательный процесс потребует времени, предварительный процесс генетического истощения протекает быстро – он занимает месяцы. А чтобы дальше защита была за счет иммунитета – требует времени", – приводит слова эксперта ТАСС.

Альтштейн добавил, что штаммы вируса не могут вытеснять друг друга, они лишь теряют силу после длительного размножения. Специалист также напомнил, что COVID-19 появился в конце 2019 года и полного иммунитета к нему пока нет. Этот процесс займет несколько лет, заключил он.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она не опасна. Специалист также считает, что появление в стране нового подвида "Омикрон"-штамма ВА.2.75 "Кентавр" является признаком окончания пандемии COVID-19.

Иммунолог добавил, что, по его мнению, не нужно возобновлять ограничения. В частности, вновь вводить масочный и перчаточные режимы. При этом людям, у которые имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80–90 лет.

До этого бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

