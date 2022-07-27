Москвичам рассказали о доступности "Спутника V" для вакцинации и ревакцинации

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В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что жители столицы могут вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19 препаратом "Спутник V", он доступен в городских медучреждениях.

"Сегодня в столице в пунктах вакцинации и медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы для вакцинации и ревакцинации против COVID-19 доступна вакцина "Спутник V", – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

В свою очередь, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она не опасна. Специалист также считает, что появление в стране нового подвида "Омикрон"-штамма ВА.2.75 "Кентавр" является признаком окончания пандемии COVID-19.