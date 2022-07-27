В России за сутки госпитализировали 1 628 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России госпитализировали 1 628 человек с коронавирусом. Это на 2,2% меньше, чем днем ранее, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Рост числа госпитализаций отмечен в 34 регионах, снижение – в 48. Без изменений ситуация осталась в 3 субъектах России.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 5 115 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 17 953 445 человек.

Подтверждено 9 027 новых случаев заражения. 36 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что уже можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она не опасна. Специалист также считает, что появление в стране нового подвида "Омикрон"-штамма ВА.2.75 "Кентавр" является признаком окончания пандемии COVID-19.

