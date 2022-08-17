Число смертей от коронавируса в мире за 4 недели выросло на 35% – ВОЗ

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Около 15 тысяч человек скончались в мире за неделю от коронавируса. Количество смертей от заболевания за последние 4 недели выросло на 35%, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Адханома.

"Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысячами смертей в неделю", – заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что большинство случаев заболевания, фиксируемых в мире, – заражения "Омикроном". При этом 90% случаев приходится на вариант "Омикрона" BA.5, что следует из данных последнего месяца.

До этого американские ученые заявили, что более 56% носителей "Омикрона" не подозревают о заражении. Данные были получены после изучения 2 400 добровольцев из Калифорнии.

Результаты тестирования показали, что в декабре прошлого года и в январе текущего года коронавирусом заразились чуть больше 200 добровольцев. Все они были вакцинированы и регулярно проходили обследования, но лишь 44% переболевших американцев знали о том, что они недавно перенесли коронавирус в любой возможной форме.