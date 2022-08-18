Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса, добавив в них два новых препарата. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что в список добавлены "Ингавирин" и комбинация препаратов нирматрелвира и ритонавира, известная под марками "Миробивир" и "Скайвира".

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее.

Он отметил, что в России в настоящее время доминируют различные линии штамма "Омикрон", которые реже приводят к тяжелому течению COVID-19 и смерти пациента, чем более ранние варианты. Однако при повторном заражении риски возрастают.

