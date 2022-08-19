Ученый спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Москве на конец сентября

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Пик очередной волны COVID-19 в Москве придется на 29 сентября, считает проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков.

В Петербурге, по его словам, пик заболеваемости коронавирусом произойдет позднее – в середине ноября. Он уточнил, что прогнозов развития волны COVID-19 три: оптимистичный, пессимистичный и средний.

"Сейчас реализуется средний, наиболее реалистичный сценарий, но ситуация развивается быстрее, чем сделанный в начале августа прогноз", – приводит слова ученого РИА Новости.

Изменения в прогнозирование ситуации в Москве могут внести начало учебного года и возвращение в столицу студентов. Боровков добавил, что, если не появится новый подвид штамма или "супер-распространитель", то средний сценарий развития событий будет наиболее вероятным.

Ранее сообщалось, что портал стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете к COVID-19 до формирования новой методологии расчета.

До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. По словам эксперта, следует пройти ревакцинацию. Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.

Свыше 56% носителей "Омикрона" не подозревают, что недавно переболели коронавирусом, выяснили ранее в американском медицинском центре CSMC. Данные были получены после изучения 2 400 добровольцев из Калифорнии. Участникам эксперимента предложили на регулярной основе сдавать тесты на присутствие частиц коронавируса или антител к нему в организме.

