В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к коронавирусу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Отмечается, что такие меры связаны с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета. Публикацию данных о нем возобновят после формирования новой методологии расчета.
Указывается, что до этого момента коллективный иммунитет в России рассчитывался в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, которая была разработана во время циркуляции исходного геноварианта COVID-19, а также учитывала число переболевших и вакцинированных за определенный промежуток времени.
"Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов коронавируса и течения вызываемого ими заболевания, а также с учетом показателей <...> "гибридного иммунитета", – говорится в сообщении.
Уточняется, что так называемый гибридный иммунитет формируется у тех, кто вакцинировался и перенес коронавирус в легкой форме.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что в России необходимо пересмотреть принцип регистрации вакцин против коронавируса. По его словам, при существующих правилах, каждая вакцина с обновленным составом будет запаздывать, и может получиться так, что к моменту ее введения болезнь станут вызывать уже другие варианты вируса.
Специалист считает, что подобная схема работает с вакцинами от гриппа, когда каждый препарат при создании учитывает новые штаммы вируса гриппа. При этом он не считается новым, так как разработан на прошедших все клинические испытания платформах. Он добавил, что каждая новая вакцина по укороченной процедуре проходит ряд испытаний.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом отметили в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: