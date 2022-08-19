В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к коронавирусу

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В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что такие меры связаны с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета. Публикацию данных о нем возобновят после формирования новой методологии расчета.

Указывается, что до этого момента коллективный иммунитет в России рассчитывался в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, которая была разработана во время циркуляции исходного геноварианта COVID-19, а также учитывала число переболевших и вакцинированных за определенный промежуток времени.

"Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов коронавируса и течения вызываемого ими заболевания, а также с учетом показателей <...> "гибридного иммунитета", – говорится в сообщении.

Уточняется, что так называемый гибридный иммунитет формируется у тех, кто вакцинировался и перенес коронавирус в легкой форме.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что в России необходимо пересмотреть принцип регистрации вакцин против коронавируса. По его словам, при существующих правилах, каждая вакцина с обновленным составом будет запаздывать, и может получиться так, что к моменту ее введения болезнь станут вызывать уже другие варианты вируса.

Специалист считает, что подобная схема работает с вакцинами от гриппа, когда каждый препарат при создании учитывает новые штаммы вируса гриппа. При этом он не считается новым, так как разработан на прошедших все клинические испытания платформах. Он добавил, что каждая новая вакцина по укороченной процедуре проходит ряд испытаний.

