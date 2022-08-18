Инфекционист назвал возможную причину возникновения "Дельтакрона"

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Вариант коронавируса "Дельтакрон" мог появиться от человека, который одновременно болел несколькими штаммами COVID-19, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В то же время он подчеркнул, что для России данный вариант вируса не опасен, так как у граждан уже есть иммунитет к штаммам "Дельта" и "Омикрон".

"Даже если эта новая мутация будет увеличивать количество заразившихся, для нас серьезных последствий не должно быть", – приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее. Он отметил, что в России в настоящее время доминируют различные линии штамма "Омикрон", которые реже приводят к тяжелому течению COVID-19 и смерти пациента, чем более ранние варианты. Однако при повторном заражении риски возрастают.

Свыше 56% носителей "Омикрона" не подозревают, что недавно переболели коронавирусом, выяснили ранее в американском медицинском центре CSMC. Данные были получены после изучения 2 400 добровольцев из Калифорнии. Участникам эксперимента предложили на регулярной основе сдавать тесты на присутствие частиц коронавируса или антител к нему в организме.

