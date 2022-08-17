В китайской Маньчжурии ввели локдаун из-за одного выявленного случая коронавируса

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Власти приграничного с Россией китайского города Маньчжурия ввели локдаун из-за одного выявленного случая COVID-19. Об этом со ссылкой на заявление местного правительства сообщает РИА Новости.

Единственный случай коронавирусной инфекции был выявлен накануне в ходе ПЦР-тестирования. После этого специалисты начали расследование по установлению близких контактов заболевшего. Кроме того, с 23:00 был запущен противоэпидемический механизм, которые предусматривает полную блокировку жилого комплекса, где проживает зараженный.

В городе приостановили работу общественного транспорта, торговых центров, кафе, кинотеатров, спортивных залов. Также были отменены рейсы из аэропорта Сицзяо. Закрыты учебные заведения и государственные учреждения, а в тюрьмах и домах престарелых временно прекращен прием посетителей.

С 17 августа все жители Маньчжурии обязаны проходить три раунда ПЦР-тестирования. Как долго продлится локдаун в городе с населением 150 тысяч человек, неизвестно.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что россиянам следует вернуться к ношению масок в местах массового скопления людей в субъектах с недельной заболеваемостью коронавирусом более 50 человек на 100 тысяч населения. В ведомстве указали, что сейчас 48,6% выявленных случаев COVID-19 приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.