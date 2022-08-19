Иммунолог спрогнозировал два пика заболеваемости коронавирусом в РФ

В Москве, как и в других российских регионах, наблюдается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Эксперты делают различные прогнозы относительно пика заболеваемости в городе. Разбираемся, к чему следует готовиться москвичам, а также какая ситуация с заболеваемостью ожидается по России осенью.



В ожидании пика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице пик волны заболеваемости ожидается в конце сентября, а в Санкт-Петербурге – в середине ноября. Об этом рассказал проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков. По его словам, существуют три сценария дальнейшего развития событий, в том числе оптимистичный, пессимистичный и средний. Последний является наиболее реалистичным, полагает эксперт.





Алексей Боровков проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Для среднего сценария по состоянию на середину августа получается, что пик коронавируса произойдет в Москве – 29 сентября, а в Петербурге позднее, в середине ноября.

Однако начало учебного года может внести корректировки в прогноз из-за возвращения в столицу студентов, предупредил Боровков.

"Скорее всего, мы сделаем калибровку прогноза уже после начала учебного года, так как ситуация может начать развиваться быстрее", – рассуждает специалист.





Алексей Боровков проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Если ничего не произойдет, не появится новый подвид штамма, не появится какой-то суперраспространитель, который не сразу обнаружат, то средний сценарий развития событий будет наиболее вероятным.

В Роспотребнадзоре 16 августа сообщили, что за предыдущие две недели подавляющее большинство проанализированных случаев заражений в России пришлось на варианты штамма "Омикрон" BA.4 и BA.5 – 94,38%. Мутацию BA.2, так называемый "Стелс-Омикрон", выявили в 4,6% случаев. На сублинии BA.1 и BA.2.75 ("Кентавр") в сумме пришлось чуть более одного процента.



Двойной всплеск

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

До конца года Россию ожидает два пика заболеваемости коронавирусом. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Первый пик Россия в целом, и Москва в частности, практически достигли, считает специалист.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Москва уже достигла максимум летней мини-волны. По России первый пик наступит в течение одной-двух недель. Думаю, мы дойдем до 40 тысяч заболевших в сутки, а дальше ожидается плато с тенденцией к сокращению уровня заболеваемости.

Однако затишье продлится недолго и новый подъем заболеваемости начнут фиксировать во второй половине сентября, прогнозирует Крючков. Он пояснил, что с приходом осени в стране вырастет социально-экономическая активность – россияне вернутся из отпусков, дети пойдут в школы и сады, плотность населения в крупных городах увеличится. В конце сентября, в том числе в Москве, добавится еще и погодный фактор, когда начнет снижаться среднедневная температура и уменьшаться инсоляция, подчеркнул иммунолог.

"С 20-х чисел сентября станет заметен рост заболеваемости, пойдет сильный всплеск, больше чем в летнюю мини-волну. Сейчас еще трудно прогнозировать, но, предположительно, пик придется на начало ноября. Если объем ПЦР-тестирований восстановят до уровня начала года, то в пике можно ожидать минимум 100 тысяч (заболевших в сутки. – Прим. ред.)", – говорит эксперт.

По словам Крючкова, ошибочно полагать, что штамм "Омикрон" вызывает исключительно легкую форму заболевания.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук "Омикрон" действительно проходит легче, чем самая опасная "Дельта". Но это не означает, что он легкий. Это большое заблуждение, "Омикрон" совсем не легкий. Тем более по косвенным признакам вариант BA.5 более летальный и патогенный, чем BA.2.

Несколько сгладить пик заболеваемости может помочь комплекс мер, говорит иммунолог. В частности, своевременная вакцинация, а также введение противоэпидемических мер, заключил Крючков.

