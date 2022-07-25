Вирусолог назвал причину новой вспышки заболевания COVID-19

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Повышение заболеваемости коронавирусом вызвали новые варианты "Омикрон"-штамма BA.4 и BA.5. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

По его словам, подъем заболеваемости будет продолжаться около месяца. Вместе с тем эксперт отметил, что цифры будут не очень большими по сравнению с зимними показателями.

"Летальность – это видно по международным данным – невысокая, порядка 0,3–0,4%. По всему миру эта волна идет, в некоторых странах снижается, в некоторых начинается", – сказал Альтштейн.

Он отметил, что новые варианты "Омикрон"-штамма довольно жизнеспособны. Однако вирусолог добавил, что подъем заболеваемости незначительный в большинстве стран. Альтштейн предположил, что из-за этого Роспотребнадзор не спешит снова вводить ограничения.

"Если вернут масочный режим в транспорте, это было бы неплохо. Но в целом сейчас ситуация такая, что ответственность за здоровье возлагается на самих людей, они должны помнить про вакцинацию, должны прививаться каждые полгода", – отметил Альтштейн.

Ранее врач-иммунолог Татьяна Шарковская оценила вероятность введения очередного локдауна в России из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. По словам эксперта, если россияне будут соблюдать меры профилактики и перед началом осени постараются укрепить свой иммунитет, зима пройдет спокойно.

