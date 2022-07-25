Иммунолог оценила вероятность введения нового локдауна в РФ

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Врач-иммунолог Татьяна Шарковская оценила вероятность введения очередного локдауна в России из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, пишет "Мослента".

"Ситуация сейчас спокойная. Прогноз на ближайшее время – коронавирус мало отличается от любого другого вируса, передаваемого воздушно-капельным путем, поэтому здесь важна профилактика", – сказала она.

По словам эксперта, если россияне будут соблюдать меры профилактики и перед началом осени постараются укрепить свой иммунитет, зима пройдет спокойно.

Локдаун может быть только в том случае, если рост заболеваемости будет аналогичен предыдущим годам, отметила Шарковская. Именно поэтому очень важно следить за гигиеной рук и лица, не забывать о балансе микроэлементов и использовать средства защиты, резюмировала она.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она неопасна. Специалист также считает, что появление в стране подвида "Кентавр" является признаком окончания пандемии.

Иммунолог добавил, что, по его мнению, не нужно возобновлять ограничения. В частности, вновь вводить масочный и перчаточный режимы. При этом людям, у которых имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию, и лицам старше 80–90 лет.