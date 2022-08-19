Рекомендации по ношению масок вернулись более чем в половине регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Рекомендации по масочному режиму вернулись более чем в половине российских регионов из-за увеличения числа новых случаев коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных администраций.
Так, обязательный масочный режим вернули в Бурятии и Туве. В Бурятии маски обязательны в общественных местах, в государственных и медицинских учреждениях и общественном транспорте, а в Туве – в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях на открытом воздухе. В Хабаровском крае, Архангельской, Белгородской и Смоленской областях, а также на Сахалине маски нужно носить в транспорте или соцучреждениях.
В некоторых регионах власти отмечают, что к рекомендациям могут добавиться ограничения.
"Рекомендуем носить маски в местах массового скопления людей – на объектах торговли. Если будет еще увеличение, нужно принимать решение о ношении масок в административных зданиях", – заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В свою очередь, глава Татарстана Рустам Минниханов посоветовал вернуть масочный режим на предприятиях. Данный режим уже действует в офисах "Камаза" и в местах скопления людей на производстве.
Кроме того, рекомендации носить маски действуют в Кузбассе, Брянской, Новосибирской, Вологодской, Нижегородской областях и Красноярском крае.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что одновременное введение ограничительных мер против коронавируса во всех субъектах РФ нецелесообразно. По его словам, каждый регион должен принимать самостоятельное решение о введении антиковидных мер, исходя из локальной эпидемической обстановки.
До этого Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.
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