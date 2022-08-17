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Москва 24

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Туризм

15:25

В РСТ оценили влияние роста заболеваемости COVID-19 на внутренний туризм

туризм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не оказал влияния на внутренний туризм, рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

По его словам, туристический рынок привык и готов к изменениям, которые могут произойти на фоне распространения COVID-19.

"Но есть глубокая надежда, что повторения предыдущих событий не произойдет и о закрытиях речи не будет идти. Мы думаем, что максимум – это введение масочных режимов, но в настоящий момент, несмотря на рост статистики, никаких существенных изменений на нашей туристической карте не происходит", – сказал Уманский.

Он отметил, что в настоящее время в российских регионах нет существенных ограничений.

"В одном из регионов, Бурятии, введен масочный режим, но все остальные принимают туристов без ограничений", – добавил он.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что одновременное введение ограничительных мер против коронавируса во всех субъектах РФ нецелесообразно. По его словам, каждый регион должен принимать самостоятельное решение о введении антиковидных мер, исходя из локальной эпидемической обстановки.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.

Глава Минздрава призвал носить маски в общественных местах

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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