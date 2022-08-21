Гинцбург допустил появление более тяжелой мутации COVID-19

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"Дельтакрон", который является гибридом штаммов "Дельта" и "Омикрон", показывает большой потенциал изменчивости коронавируса, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", – приводит слова ученого ТАСС.

При этом он подчеркнул, что сам по себе "Дельтакрон" не представляет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.

Ранее Гинцбург заявил, что эффективность западных вакцин против "Омикрон"-штамма снижается в 30–35 раз, а российского "Спутника V" – в 10 раз. Таким образом, подчеркнул ученый, российская вакцина в 3–3,5 раза эффективнее зарубежных Pfizer и Moderna.

До этого руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов допустил одновременное инфицирование двумя разными вариантами коронавируса. При этом он подчеркнул, что такие случаи встречаются редко.

