Назван оптимальный перерыв между прививками от гриппа и коронавируса

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Перерыв между прививками от коронавируса и гриппа, которые помогут снизить риск тяжелого течения заболевания, должен быть 2–4 недели. Такое мнение высказал эксперт рынка "Хелснет" Национальной технологической инициативы (НТИ), доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус, передает ТАСС.

Специалист отметил, что грипп – сезонное заболевание, которое осенью 2022 года может вызвать еще больше проблем, чем ранее из-за "не очень приятных штаммов".

"Поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, – это прививка не от коронавируса, а от гриппа. Гипотетически можно сделать их в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом в 2–4 недели", – посоветовал иммунолог.

Продеус также рассказал, что варианты гриппа, обнаруженные в Юго-Восточной Азии, протекали у жителей страны в "достаточно неприятной форме". Это, по словам врача, говорит о еще большей необходимости в вакцинации населения.

Специалист добавил, что иммунитет к гриппу нестойкий, что может спровоцировать тяжелое течение заболевания. Наиболее уязвимыми к нему являются дети и жители старшего возраста, отметил Продеус, напомнив об обязательной консультации врача перед прививкой.

До этого стало известно, что с 5 сентября в РФ стартует кампания по профилактике от гриппа. В рамках реализации программы население проинформируют о мерах профилактики гриппа, о важности и преимуществах вакцинопрофилактики, в том числе с использованием средств массовой информации.

Отмечается, что в период с 5 сентября по 1 декабря текущего года в стране планируют охватить около 60% населения профилактическими прививками, еще 75% – тех, кто находится в группах риска.

Иммунолог Николай Крючков, в свою очередь, посоветовал жителям страны проходить ревакцинацию от коронавируса раз в полгода. Делать прививку ранее указанного срока не следует, поскольку это не имеет смысла.

