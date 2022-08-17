Терапевт рассказала об опасности боли после уколов

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Припухлость, краснота в области введения укола и повышение температуры свидетельствуют о том, что на участке появился абсцесс, при котором нужна срочная медицинская помощь, сообщила Ura.ru терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук Галина Слободина.

Эксперт уточнила, что при подобных симптомах необходимо идти к хирургу, так как в некоторых случаях образовавшийся абсцесс приходится вскрывать и убирать оттуда нагноение субстрата.

"Иногда при протыкании в сосуды попадает определенное количество крови. Это способствует нагноению. 24 часа после укола достаточно, чтобы обратиться к врачу. Не нужно ждать, что рассосется, не стоит пытаться йодовые сеточки делать, здесь это бесполезно", – пояснила Слободина.

Что касается боли в области введения укола, медик уточнила, что это может быть связано с нарушением техники введения иглы и накоплением препарата.

"Грамотные медсестры знают про специальный верхний наружный квадрант на ягодичной мышце, что колоть нужно именно туда. Там есть особое межмышечное пространство, где накапливается лекарство", – рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, также часто боль остается после самостоятельных инъекций или уколов.

"Если препарат более плотный, например "Мильгамма", он может дольше задерживаться в этом пространстве и медленнее расходиться в кровь. Если нет покраснений, припухлостей, то участок достаточно несколько раз потереть", – рекомендовала врач.

В свою очередь, главврач медклиники НАКФФ, анестезиолог-реаниматолог Леонид Карев заявил, что боль и онемение в области укола может быть признаком повреждения нервного окончания.

"Если она приобретает настойчивый ноющий и тянущий характер, то нужно обратиться к врачу-неврологу", – посоветовал он.

Помимо этого, врач объяснил, что существуют некоторые болезни и состояния, сопровождающиеся недостаточно хорошим ранозаживлением. Среди них – сахарный диабет, анемия, атеросклероз, хронические заболевания сердца, сосудов и легких. При этом, как указал медик, отдельные случаи представляют пациенты, которым необходима противоопухолевая терапия.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, сколько раз можно делать прививку от COVID-19. Так, по его словам, ревакцинацию нужно проходить примерно каждые полгода, а после появления новых препаратов врачи уже будут подбирать схему вакцинации индивидуально.

Однако, Крючков отмечал, что делать прививку, например, каждые два месяца не стоит, так как это не имеет смысла.