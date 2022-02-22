Мурашко рассказал, что у переболевших "Омикроном" могут быть проблемы со слухом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Люди, перенесшие COVID-19 после заражения штаммом "Омикрон", могут испытывать проблемы со слухом, обонянием и нервной системой, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Это всевозможные проблемы, связанные с нервной системой. Есть проблемы, связанные с патологией ЛОР-органов. Это жалобы на нарушение слуха, боли в ухе, нарушение обоняния и ряд других", – сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
Кроме того, "Омикрон" может оказывать различные осложнения на сердечно-сосудистую систему. По словам Мурашко, данные последствия характерны для всех разновидностей коронавируса.
Говоря об эффективности вакцинации против штамма "Омикрон", министр отметил, что прививка снижает риск тяжелого течения болезни.
"Те, кто вакцинирован и прошли ревакцинацию вот последние 6 месяцев, они чаще всего или в легкой форме переносят заболевание или бессимптомно", – отметил Мурашко.
По его словам, в группу риска "Омикрона" входят люди с сахарным диабетом, ослабленным иммунитетом, а также пожилые. Мурашко пояснил, что они могут столкнуться со среднетяжелым течением COVID-19.
"Если посмотреть в процентном соотношении, то количество госпитализированных (с COVID-19. – Прим. ред.) пациентов составляет примерно 8% от общего количества болеющих", – добавил он.
Ранее Минздрав РФ на фоне распространения "Омикрона" утвердил 15-ю версию методических рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. В новую версию включены дополнения и уточнения по оказанию помощи пациентам из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител.
Также ведомство выделило приоритетные группы людей для назначения амбулаторного лечения. При этом основным подходом к терапии должно оставаться лечение до развития пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома и сепсиса.
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