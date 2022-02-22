Мишустин заявил о возможности появления новых штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Премьер-министр Михаил Мишустин на Координационном совете по борьбе с COVID-19 заявил, что возможность появления новых штаммов коронавируса все еще сохраняется.
Он отметил, что в России основным циркулирующим штаммом остается "Омикрон".
"Эксперты предупреждают, что могут появиться и новые мутации, необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он окончательно побежден", – призвал Мишустин.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что в ближайшие месяцы в России ожидается благоприятная динамика по ситуации с COVID-19. При этом он предупредил, что наступит еще одна волна пандемии, если появится новый штамм.
В России за минувшие 24 часа госпитализировали 17 294 человека. Это на 95,7% больше показателя предыдущего дня. Всего в стране выявили 135 172 новых случая коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 796 пациентов, выздоровели 164 293 человека.
В Москве число госпитализаций с COVID-19 за неделю снизилось на 30%
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