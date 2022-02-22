Инфекционист спрогнозировал благоприятную динамику с COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшие месяцы в России ожидается благоприятная динамика по ситуации с COVID-19. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"В настоящее время заболеваемость коронавирусом резко пошла на спад, так как нет возможности появления новых эпидемических цепочек, то есть человек обычно ходит в одни и те же места, на учебу, на работу, к родственникам. Есть вероятность того, что в этих местах общения эпидемические цепочки начинают угасать, нет возможности заражения каких-то новых групп населения", – приводит слова эксперта РИА Новости.
При этом инфекционист предупредил, что наступит еще одна волна пандемии, если появится новый штамм коронавируса, который сможет вытеснить "Омикрон". Опасность новый вариант будет представлять, если на него не будут действовать антитела после перенесенного заболевания или вакцинации.
В то же время Вознесенский добавил, что точно сказать, сбудется этот прогноз или нет, нельзя.
Ранее Вознесенский предположил, что в России сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, ситуация, которая наблюдалась в поликлиниках, свидетельствует о том, что многие переболели коронавирусом в январе и феврале.
Привиться и сделать экспресс-тест на коронавирус в Москве можно будет 23 февраля
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