Роспотребнадзор может смягчить требования по профилактике COVID-19 из-за "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор может смягчить ряд требований по профилактике коронавируса в музеях, театрах и фитнес-центрах, учитывая особенности штамма "Омикрон", сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Кроме того, по ее словам, в школах можно пересмотреть требования о нахождении классов только в одном кабинете.

"Учитывая эпидемиологические особенности течения инфекции, мы бы полагали, что ряд мер, которые мы предлагали два года назад и год назад, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса, эти меры были предложены в иных эпидемических условиях", – объяснила она.

Попова отметила, что в России наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

"Это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8%", – сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Комментируя выступление Поповой, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что возможность ослабления антиковидных ограничений можно и нужно рассматривать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

В России за минувшие 24 часа госпитализировали 17 294 человека. Это на 95,7% больше показателя предыдущего дня. Всего в стране выявили 135 172 новых случая коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 796 пациентов, выздоровели 164 293 человека.

