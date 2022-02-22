Более 2 000 коек вернут к плановой работе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В Москве к плановому режиму работы возвращаются более 2 000 коек благодаря стабилизации ситуации с COVID-19. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что количество заболевших коронавирусом почти в пять раз меньше пиковых чисел конца января.
"При этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30 процентов. Мы также отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков. Это позволяет вернуть к плановой работе часть стационаров, временно перепрофилированных для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", – отметила Ракова.
К плановому режиму возвращаются больница № 15 имени Филатова, детская больница имени Сперанского и перинатальный центр больницы имени Ворохобова.
Ракова рассказала, что в настоящее время в Москве для пациентов с коронавирусом развернуто около 14 000 коек.
"Доля свободного коечного фонда составляет около 45%, в том числе за счет осуществляющих прием пациентов с COVID-19 резервных госпиталей", – добавила заммэра.
Ракова подчеркнула, что плановую и экстренную помощь начнут оказывать в больницах через две недели после проведения специализированной санитарной обработки и тестирования сотрудников. К плановой работе в полном объеме возвращаются и детские стационары.
"Также мы продолжаем возвращать к стандартному режиму работы и другие медицинские учреждения. В ближайшее время еще восемь КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с COVID-19, возобновят плановый прием – после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования", – отметила Ракова.
При этом продолжают работать в круглосуточном режиме 12 амбулаторных КТ-центров.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что COVID-19, грипп и ОРВИ из одной группы заболеваний с достаточно близкими клиническими проявлениями, поэтому отличить их можно лишь с помощью диагностики. Он напомнил, что запахи пропадают не только при коронавирусе, но и при других простудных заболеваниях. То же касается и прочих симптомов.
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