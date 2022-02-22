В РФ за сутки госпитализировали 17 294 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России госпитализировали 17 294 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 95,7% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Выздоровели за минувшие 24 часа 164 293 человека, скончались 796. При этом в РФ выявили 135 172 новых случая коронавируса. Большинство из них приходится на Московскую область – 6 575, Красноярский край – 5 650, Новосибирскую область – 5 128, Пермский край – 4 599. На Москву пришлось 4 250 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в России выявили 15 657 928 случаев коронавируса. Переболели инфекцией 12 657 025 человек.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предположил, что в ближайшие месяцы Россию ждет благоприятное развитие ситуации с коронавирусом. По его словам, заболеваемость резко пошла на спад, так как отсутствуют возможности появления новых эпидемических цепочек – люди ходят в одни и те же места.

Он также допустил, что у россиян уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Ситуация, которая наблюдалась в поликлиниках, свидетельствует о том, что многие граждане переболели коронавирусом в январе и феврале, объяснил инфекционист.