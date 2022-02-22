Эпидемические пороги по ОРВИ превышены в 59 регионах РФ – Роспотребнадзор

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59 российских регионов имеют превышения эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ. Такая информация приводится на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", – уточнили в пресс-службе.

Специалисты подчеркнули, что общее количество случаев заболевания гриппом за неделю снизилось на 1,6%.

В Роспотребнадзоре добавили, что прививку от гриппа получили 69,1 миллиона россиян (47,3%).

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, можно ли самостоятельно отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ. Эксперт подчеркивал, что запахи пропадают не только при коронавирусе, но и при других простудных заболеваниях.