Более 180 тысяч горожан с симптомами ОРВИ записались к врачу онлайн

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Почти каждый третий житель столицы с симптомами ОРВИ записывается к дежурному врачу через интернет, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В поликлиниках Москвы мы существенно увеличили число дежурных врачей, внедрили новый алгоритм приема и оперативно запустили онлайн-сервис для записи пациентов с симптомами ОРВИ. Онлайн-сервис оказался востребованным", – приводится в материале сообщение Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Как уточняется, всего после онлайн-записи врачей посетили уже более 180 тысяч человек с симптомами ОРВИ.
Жители столицы с симптомами ОРВИ могут записаться к дежурному врачу через интернет с конца января. Сделать это можно на mos.ru, на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Также специалиста посетить можно в порядке живой очереди. Для граждан с симптомами ОРВИ разработали специальные маршруты: отделили от пациентов, которые пришли в медучреждение по другим причинам, оборудовали изоляторные помещения. После экспресс-теста на коронавирус и первичного осмотра врач при необходимости выдаст лекарства и назначит лечение.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19.
По его словам, достичь такого результата позволила мобилизация врачей из других медицинских организаций. Грамотная организация работы в столичных поликлиниках также позволила избежать скопления людей и распространения коронавируса. Врач также отметил работу единой цифровой платформы здравоохранения, лабораторного сервиса и регистра заболевших, а также телемедицины.
Собянин сообщил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках столицы
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