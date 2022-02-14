Более 180 тысяч горожан с симптомами ОРВИ записались к врачу онлайн

Фото: depositphotos/AntonLozovoy

Почти каждый третий житель столицы с симптомами ОРВИ записывается к дежурному врачу через интернет, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В поликлиниках Москвы мы существенно увеличили число дежурных врачей, внедрили новый алгоритм приема и оперативно запустили онлайн-сервис для записи пациентов с симптомами ОРВИ. Онлайн-сервис оказался востребованным", – приводится в материале сообщение Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Как уточняется, всего после онлайн-записи врачей посетили уже более 180 тысяч человек с симптомами ОРВИ.

Жители столицы с симптомами ОРВИ могут записаться к дежурному врачу через интернет с конца января. Сделать это можно на mos.ru, на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Также специалиста посетить можно в порядке живой очереди. Для граждан с симптомами ОРВИ разработали специальные маршруты: отделили от пациентов, которые пришли в медучреждение по другим причинам, оборудовали изоляторные помещения. После экспресс-теста на коронавирус и первичного осмотра врач при необходимости выдаст лекарства и назначит лечение.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19.

По его словам, достичь такого результата позволила мобилизация врачей из других медицинских организаций. Грамотная организация работы в столичных поликлиниках также позволила избежать скопления людей и распространения коронавируса. Врач также отметил работу единой цифровой платформы здравоохранения, лабораторного сервиса и регистра заболевших, а также телемедицины.

