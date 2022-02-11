Свыше 45 тыс больничных открыли москвичам с симптомами ОРВИ дистанционно

Фото: depositphotos/annmirrenn.gmail.com

В Москве более 45 тысяч больничных листов было открыто дистанционно пациентам с симптомами ОРВИ с 28 января. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Уточняется, что за последние сутки горожанам с симптомами ОРВИ дистанционно открыли более тысячи больничных.

Жителям столицы напомнили, что пациентам с ОРВИ и коронавирусной инфекцией не нужно идти в поликлинику, чтобы закрыть больничный. Это будет сделано дистанционно. Электронный лист нетрудоспособности автоматически направляется работодателю.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что дистанционный порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, необходимость введения новых правил оформления больничных продиктована особенностями течения COVID-19 при заражении "Омикроном". Он пояснил, что многим людям достаточно семи дней, чтобы преодолеть болезнь, однако некоторым пациентам необходимо продление времени лечения.