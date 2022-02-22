Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей в России

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом среди детей в стране.
По словам министра, заболеваемость за последнюю неделю снизилась на 15%.
"Но по-прежнему количество маленьких пациентов достаточно велико: госпитализированы 8 726 детей", – сказал Мурашко на Координационном совете по борьбе с COVID-19.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова рассказала, что ситуация с коронавирусом в столице постепенно стабилизируется, в городе снижаются показатели заболеваемости и число госпитализаций.
По ее словам, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за последнюю неделю снизилось на 30%. Также Оперштаб фиксирует снижение заболеваемости среди подростков и детей.
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