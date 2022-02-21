В Москве число госпитализаций с COVID-19 за неделю снизилось на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, в городе снижаются показатели заболеваемости и число госпитализаций, заявила заммэра по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января – начала февраля", – сказала Ракова.

По ее словам, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за последнюю неделю снизилось на 30%. Также Оперштаб фиксирует снижение заболеваемости среди подростков и детей.

Ракова добавила, что в настоящее время для зараженных коронавирусом в столице развернуты порядка 14 тысяч коек, из которых свободно около 45%.

Ранее Ракова рассказала, что часть столичных городских больниц, ранее перепрофилированных на лечение больных с коронавирусом, и восемь центров компьютерной томографии возвращаются к плановому режиму работы. Это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в городе.

