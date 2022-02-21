Восемь КТ-центров возвращаются к плановой работе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Часть столичных городских больниц, ранее перепрофилированных на лечение больных с коронавирусом, и восемь центров компьютерной томографии возвращаются к плановому режиму работы. Об этом рассказала глава Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве, заммэра Анастасия Ракова.

Это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в городе. По словам Раковой, сегодня количество регистрируемых новых случаев COVID-19 в пять раз меньше пиковых значений конца января – начала февраля, а число госпитализаций за последнюю неделю снизилось на 30%. Кроме того, Оперштаб отмечает снижение заболеваемости среди детей и подростков.

"Это позволяет нам вернуть к плановой работе часть стационаров, временно перепрофилированных на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Среди них – больница № 15 имени О. М. Филатова и детская больница имени Г. Н. Сперанского. При этом впервые приступит к оказанию плановой специализированной помощи перинатальный центр больницы имени Л. А. Ворохобова, который после открытия сразу же начал прием пациентов с COVID-19. В общей сложности мы возвращаем к плановой работе более двух тысяч коек", – заявила Ракова.

Она напомнила, что перинатальный центр ГКБ имени Ворохобова одним из первых в Москве был перепрофилирован на лечение пациентов с коронавирусом – это произошло в марте 2020 года. С тех пор лечение там прошли более 34 тысяч человек.

В настоящее время в Москве развернуты порядка 14 тысяч коек для больных COVID-19, доля свободного коечного фонда составляет около 45%. Ракова уточнила, что медучреждения вернутся к своей обычной работе спустя две недели после проведения специальной санитарной обработки и тестирования сотрудников. Также плановую помощь по всем профилям снова начнут оказывать детские стационары, которые не были перепрофилированы в связи с пандемией.

"Также мы продолжаем возвращать к стандартному режиму работы и другие медицинские учреждения. В ближайшее время еще восемь КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с COVID-19, возобновят прием плановых пациентов после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования", – отметила Ракова.

Несмотря на это, для пациентов с COVID-19 останется доступной высокоточная диагностика органов дыхания, поскольку в Москве продолжат круглосуточную работу 12 амбулаторных КТ-центров, созданных на базе городских поликлиник. Помимо компьютерной томографии, там проводят анализ на COVID-19, общий анализ крови и ЭКГ.

Также в усиленном режиме продолжают работать столичные поликлиники. Новый алгоритм оказания помощи пациентам с симптомами ОРВИ предусматривает использование отдельных входов, изолированных помещений и проведение экспресс-тестирований перед приемом у врача, что позволяет развести потоки зараженных коронавирусом и остальных пациентов.

Ранее стало известно, что россияне могут оформить COVID-сертификат на основании результатов теста на антитела к коронавирусу на портале госуслуг. Для этого принимаются положительные результаты теста с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Документ действителен полгода.

