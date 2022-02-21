Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса к лету 2022 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 допустил завершение пандемии коронавируса к лету 2022 года.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили окончания пандемии коронавируса в текущем году. По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, в данном случае речь идет не о полном исчезновении инфекции с лица Земли. О завершении пандемии будет свидетельствовать отсутствие больших всплесков заболеваемости COVID-19, уточнила она.

Скулачев предположил, что в этом году коронавирус может быть признан менее опасной инфекцией, чем считалось раньше.

"Похоже, что в большинстве стран достигается практически 100% иммунитет к коронавирусу. Не в том смысле, что он никого не может заразить, а то, что он не будет настолько смертельно опасен, как до появления иммунитета. И тогда можно признать, что эта инфекция есть, но она не настолько опасна", – говорит специалист.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Я бы сказал, что пандемия закончится к лету, если не будет каких-то новостей, которые вирус нам периодически подкидывает. Но нужно понимать, что это прогноз. Точно никто не знает. К лету должна окончательно схлынуть волна "Омикрона", которая заразила огромное количество людей и обеспечила иммунитетом тех, у кого его еще не было.

По мнению вирусолога, вместе с тем можно будет отказаться от ряда ограничительных мер, действующих на фоне пандемии.

"В нашей стране за счет вакцинации и распространения болезни так или иначе иммунитет получит практически 100% населения. Для повторно заразившихся и вакцинированных COVID-19 не так опасен, поэтому можно многие ограничения снять", – заключил эксперт.

Ранее в ВОЗ сообщили, что на смену "Омикрону" могут прийти как более легкие, так и более тяжелые варианты коронавируса. Дело в том, что чем чаще инфекция передается от человека к человеку, тем активнее она мутирует. Поэтому крайне важен надзор над генетикой вируса, подчеркнули в ВОЗ.