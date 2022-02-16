Иммунолог назвал сроки восстановления после "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин



Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что сроки восстановления после "Омикрона" не отличаются от тех, которые были характерны для предыдущих штаммов коронавируса.

По словам специалиста, время полного восстановления во многом зависит от индивидуальных особенностей организма. В некоторых случаях на это может понадобиться всего лишь неделя, указал эксперт.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Кому как повезет. Сроки восстановления абсолютно те же самые, как были при предыдущих вариантах коронавируса. Бывает, что человек выздоровел и все прошло через неделю. Но есть и люди, которые в январе переболели и до сих пор испытывают проблемы.

При этом проблемы, с которыми переболевшие "Омикроном" обращаются к врачу, тоже мало отличаются от тех, что были характерны для штамма "Дельта" или первого варианта из Уханя, говорит иммунолог.

"Постковидные дела не мягче. Нарушения свертывающей системы крови как были раньше, так и наблюдаются. Те же расстройства снова начались, на "Дельте" их было меньше, нарушение вкуса и восприятие запахов, туман в голове, сниженная работоспособность, слабость. Никуда это не ушло. У кого-то сильнее выражено, у кого-то слабее", – пояснил специалист.

Ранее главврач московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова дала россиянам рекомендации по восстановлению после COVID-19. Специалист посоветовала поддержать организм правильным питанием, сном и умеренной активностью.

В частности, делать упражнения пять дней в неделю по 20–30 минут. При этом продолжительность лучше увеличивать не сразу, а со временем, не подвергая себя перегрузке. Кроме того, в рацион следует включить бобовые, необработанные или цельнозерновые продукты, орехи и растительные масла, добавила врач.