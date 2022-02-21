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общество

12:55

В ВОЗ предупредили о возможном появлении более легких и тяжелых штаммов коронавируса

медицинаобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возможно появление как более легких, так и более тяжелых новых штаммов коронавируса при его дальнейшей мутации. Об этом в интервью ТАСС заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"С "Омикроном" мы увидели, что что-то проходит лучше или легче на популяционном уровне, так что посмотрим. Но вирус, конечно, может мутировать в одну и другую сторону", – сказала Вуйнович.

Она добавила, что любой вирус состоит только из генетического материала и чем чаще он переносится от человека к человеку, тем активнее "переписывается". По ее словам, надзор над генетикой вируса, то есть генетическое секвенирование, – самое главное, что сейчас делают страны мира, которые могут себе это позволить.

Вуйнович рекомендовала не поддаваться страхам, поскольку надзор идет постоянно. Она напомнила, что при обнаружении "Омикрона" в Южной Африке были сразу приняты меры по его предупреждению.

Как отметила Вуйнович, предположения, что "Омикрон"-штамм коронавируса мог быть искусственно создан для преодоления пандемии, не обоснованы конкретными данными. Она подчеркнула, что такие предположения на уровне мифа или городских легенд всегда возникают в тяжелые времена. Ни один ученый не рассматривает серьезно идею создания вируса, который бы так свободно перемещался и двигался, добавила представитель ВОЗ.

Вуйнович напомнила, что в октябре прошлого года ВОЗ создала стратегическую группу (научно-консультативная группа по новым опасным патогенам – SAGO) из мировых экспертов, которая занимается вопросами происхождения и эволюции самого вируса.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что в мире пандемия COVID-19 далека от завершения из-за появления новых штаммов коронавируса.

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